Канчельскис — об эпизоде с Умяровым: делать такие детские ошибки непозволительно

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис после победы московского «Динамо» над «Спартаком» со счётом 1:0 прокомментировал ошибку футболиста красно-белых Наиля Умярова, которая привела к пропущенному мячу.



«Дерби есть дерби. Делать такие детские ошибки непозволительно. Это нервы. «Динамо» подошло к этому матчу более мобилизованным и с большей концентрацией, чем «Спартак». Было видно, что игроки «Спартака» нервничают. И по моментам, и по игре «Динамо» заслужило. Инициатива и владение мячом — это всё для теоретиков и статистов.



По игре у «Динамо»-то моментов больше было. У «Спартака» были только полумоменты. У «Динамо» было больше желания победить. Конечно, никто не говорит, что у «Спартака» его не было, но они перегорели и были не в своей тарелке», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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