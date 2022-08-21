Реднапп — о матче «МЮ» с «Ливерпулем»: тен Хаг должен найти 11 игроков, готовых отдать всё

Английский специалист Гарри Реднапп в преддверии предстоящего матча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» прокомментировал текущую игровую форму «красных дьяволов», а также поделился ожиданиями от встречи.



«Юнайтед» не хватает кого-то, кто бы руководил игрой, был лидером, заставлял их играть… а против них было очень легко играть. Нет лучшего места или времени, чтобы изменить это, чем матч с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд», и они должны быть заряжены, чтобы бороться за свою жизнь. И знаете что? Я думаю, что они будут.



Они должны засучить рукава, лезть сопернику в лицо, гоняться за мячом, вытеснять игроков, не давать им места, бросаться в подкаты и запугивать их. Они должны бежать так, как никогда раньше — и уж точно не как в этом сезоне — и не иметь никаких оправданий после финального свистка. Тен Хаг должен выбрать 11 игроков, которые готовы отдать всё. И, если они это сделают, «Олд Траффорд» будет в огне», – написал Реднапп в своей колонке The Sun.

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