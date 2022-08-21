Россиянка Абдуллина с «Челси» заняла третье место в женском Международном кубке чемпионов
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Женская команда «Челси», в составе которой выступает российская футболистка Алсу Абдуллина, заняла третье место в Международном кубке чемпионов.
В матче за третье место «Челси» противостояли футболистки из «Портленда». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу лондонской команды. Единственный гол забила полузащитница «Челси» Гуро Рейтен. Абдуллина попала в заявку синих на эту встречу, однако так не вышла на поле.
Победителем турнира стала женская команда «Лиона», которая в финальном матче разгромила «Монтеррей» со счётом 4:0.
Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт российской футболистки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитницы.
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