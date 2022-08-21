Салах: матчи с «Манчестер Юнайтед» всегда особенные для «Ливерпуля» и наших болельщиков

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



«Матчи с «Манчестер Юнайтед» всегда особенные для игроков, болельщиков и города. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал» — это топ-команды, с которыми всегда хочется играть. Атмосфера на таких встречах аналогична атмосфере на дерби. Между «Ливерпулем» и «МЮ» всегда присутствует конкуренция, потому что с точки зрения истории, это два самых крупных клуба в Англии», — приводит слова Салаха Sky Sports.



Матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск.



Напомним, в двух турах «Ливерпуль» набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

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