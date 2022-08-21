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Гирано Керк рассказал об атмосфере в «Локомотиве» после победы в матче с «Химками»

Гирано Керк рассказал об атмосфере в «Локомотиве» после победы в матче с «Химками»
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Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Я очень рад, потому что мы наконец-то выиграли. Забили три гола и не пропустили. Это прекрасно! Я стал лучшим игроком матча, но если честно, не думал об этом. Я просто хотел выиграть, а в итоге получилось ещё отдать голевую и забить. Мы сыграли хорошо и заслужили победу. Вся команда была хороша. Если бы мы не победили, я бы не получил эту награду.

В эпизоде с голом защитник коснулся мяча, но всё равно я бил в створ. Гол есть гол, что тут обсуждать.

Атмосфера в раздевалке сразу стала лучше. Ребята смогли немного выдохнуть, даже где-то посмеяться. При этом было такое командное единение на поле, уверенная игра. Мы не дали сопернику даже подумать о возможности забить нам гол и рассчитывать на победу.

Конечно, я слышал поддержку трибун. Я слышал болельщиков со всех уголков поля. Я был рад поддержке, в том числе, в концовке матча, когда мы забили третий гол. Они помогли команде», — сказал Керк в интервью пресс-службе «Локомотива».

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