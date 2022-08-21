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Цорн назвал позиции, которые нужно усилить «Локомотиву»

Цорн назвал позиции, которые нужно усилить «Локомотиву»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн перечислил позиции, которые московской команде нужно усилить путём приобретения новых футболистов. По его мнению, железнодорожники нуждаются в усилении каждой линии.

«Нам точно нужно усиление в центральную линию — повлиял уход Бека-Бека. Я считаю, что нам не хватает крайнего защитника. И мне кажется, что нужен ещё игрок в линию нападения. Нам нужен футболист, который может сыграть как в центре атаки, так и на флангах», — приводит слова Томаса Цорна «Спорт-экспресс».

Напомним, «Локомотив» набрал шесть очков за шесть туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает 11-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Спартак» (13), однако у «Зенита» (11) уже сегодня есть шанс обойти москвичей.

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