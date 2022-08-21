Натхо: со Слуцким «Рубин» может рассчитывать на возвращение в РПЛ уже в этом сезоне

Бывший игрок ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо, ныне выступающий за «Партизан», поделился мнением о работе главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.



«Последний сезон Леонида Слуцкого и «Рубина» был странным. Это можно объяснить ковидом и уездом иностранных лидеров — такое стало шоком для игроков, Слуцкого и руководства клуба. Последние полгода «Рубин» находился в ужасной ситуации, но считаю, со Слуцким они могут рассчитывать на возвращение обратно в РПЛ уже в этом сезоне. Он отличный тренер, который привык добиваться успехов. И мы уже видим как команда начала играть в Первой лиге.



Слуцкий обязательно вернёт этот большой клуб в РПЛ. Надеюсь, уже в следующем году», — приводит слова Натхо Sport24.