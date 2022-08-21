Сергей Иванов сообщил, что ВЭБ продал ЦСКА другой компании
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал о том, что происходит в управленческой структуре московского ЦСКА.
«ЦСКА уже перешёл от ВЭБ к другой компании. С чем я вас и поздравляю», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:2. После этой встречи армейцы набрали 13 очков и в турнирной таблице чемпионата догнали столичный «Спартак». В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Ростову». Матч состоится 28 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
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