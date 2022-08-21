Ловрен объяснил, почему «Зенит» не мог долго забить в матче с «Торпедо»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча команд закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. «Торпедо» за весь матч не нанесло ни одного удара в створ, всего же у москвичей был один удар по воротам. Тем не менее «Зенит» оба мяча забил лишь в последней десятиминутке.



«Было ли это легко? Нет-нет, конечно, не было легко. Это была трудная игра. Мы имели много — даже не знаю сколько — шансов, чтобы забить. Тимощук сказал, что мы били по воротам больше 30 раз! Это много! На моей памяти ещё ни разу такого не было. Мы заслужили эту победу, это хороший опыт, который поможет нам понять в будущем, как играть против команд такого типа, которые играют глубоко.



Нам надо прибавить в последнем пасе, с помощью которого мы проникаем в штрафную. И играть попроще около штрафной — тоже. Сегодня мы делали слишком много лишних касаний вблизи штрафной, я думаю. Мы много выдумывали лишнего, но, если бы мы делали первое, второе, третье касания быстрее, было бы больше шансов забить гол», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».