Федун покинул пост президента «Спартака»

Леонид Федун покидает пост президента московского «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» выкупил 100% акций футбольного клуба.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участия в управлении клубом.

«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — написала пресс-служба «Лукойла» во «ВКонтакте».

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

В прошлом сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. В сезоне-2022/2023 «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков.