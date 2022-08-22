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Роман Широков оценил период президентства Леонида Федуна в «Спартаке»

Роман Широков оценил период президентства Леонида Федуна в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о периоде президентства Леонида Федуна в клубе. Сегодня, 22 августа, стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», а Федун покидает пост президента.

«Неоднозначная работа. Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень. С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился.

В то же время с трофеями было совсем не густо с такими возможностями. Поэтому неоднозначно. Всё равно должны с огромной благодарностью вспоминать его управление», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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