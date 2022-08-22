Глава РПЛ Алаев — об уходе Федуна из «Спартака»: за стадион ему можно ставить памятник
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, после чего Федун покинул пост президента.
«Благодаря Леониду Федуну у «Спартака» появился стадион – точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни.
Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Федун владел контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.
Новость по теме«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака»
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