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Глава РПЛ Алаев — об уходе Федуна из «Спартака»: за стадион ему можно ставить памятник

Глава РПЛ Алаев — об уходе Федуна из «Спартака»: за стадион ему можно ставить памятник
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба, после чего Федун покинул пост президента.

«Благодаря Леониду Федуну у «Спартака» появился стадион – точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни.

Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Федун владел контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.

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