Червиченко: почему бы не поставить памятник Федуну? Заслужил — стадион построил
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход своего преемника Леонида Федуна из команды спустя 18 лет.
«Не знаю насчёт того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне, Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну? Если заслужил, то заслужил — стадион построил. Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что-то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что-то хорошее.
Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должно быть как-то увековечено в памяти болельщиков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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