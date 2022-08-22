В «Вильярреале» рассказали лишь об одной возможности для «Барселоны» приобрести Фойта

Вице-президент «Вильярреала» Хосе Мануэль Льянес сообщил, что команда не собирается вести переговоры с «Барселоной» о переходе защитника Хуана Маркоса Фойта. Единственным способом приобрести футболиста является выплата его суммы отступных.

«Вильярреал» не готов к этому. «Барселоне» придётся оплатить сумму отступных, мы не открыты для переговоров ни по какому игроку, особенно по Хуану», — приводит слова Льянеса DAZN.

24-летний Фойт — воспитанник аргентинского «Эстудиантеса». В августе 2017 года права на футболиста выкупил «Тоттенхэм». В октябре 2020-го «Вильярреал» арендовал Фойта, а затем выкупил его контракт.

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