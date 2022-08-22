Роман Асхабадзе прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, ранее работавший в руководстве «Спартака», прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна. Ранее сообщалось, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака». В связи с этим Федун отходит от управления клубом.



«Футбольная общественность должна поблагодарить Федуна за огромный вклад в развитие футбола, несмотря на то что его многие неоднозначно оценивают в роли президента клуба. Та инфраструктура, которую он построил заново и содержал все эти годы, говорит о его преданности и любви к «Спартаку». Футбольная общественность может сказать только тёплые слова в его адрес», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Федун владел контрольным пакетом акций с 2004 года.