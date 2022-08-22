Роман Асхабадзе прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака»
Поделиться
Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, ранее работавший в руководстве «Спартака», прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна. Ранее сообщалось, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака». В связи с этим Федун отходит от управления клубом.
«Футбольная общественность должна поблагодарить Федуна за огромный вклад в развитие футбола, несмотря на то что его многие неоднозначно оценивают в роли президента клуба. Та инфраструктура, которую он построил заново и содержал все эти годы, говорит о его преданности и любви к «Спартаку». Футбольная общественность может сказать только тёплые слова в его адрес», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Федун владел контрольным пакетом акций с 2004 года.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
16:50
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:24
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:14
Партнерский контент