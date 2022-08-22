«Челси» продвинулся в переговорах по Обамеянгу

Лондонский «Челси» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны», сообщает Sky Sports.
По данным одного из источников, на который ссылается Sky Sports, сделка уже оформлена. Ожидаемая стоимость трансфера — от € 17,7 млн до € 29,5 млн. «Челси» также желает включить в сделку защитника Маркоса Алонсо, но «Барселона» хочет, чтобы переход игрока был целиком покрыт денежной компенсацией. Каталонцам требуется € 20 млн для регистрации новичка Жюля Кунде.
В «Барселону» Обамеянг на правах свободного агента перешёл в январе этого года. В составе сине-гранатовых он провёл 24 матча, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
- 22 августа 2022
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