Роналду и Магуайр не попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и Криштиану Роналду не попали в стартовый состав команды на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Ливерпулем».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Мактоминей, Фернандеш, Маласиа, Эриксен, Санчо, Рашфорд, Эланга.

Матч 3-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль» в двух матчах набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.