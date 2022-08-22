Маркус Рашфорд забил впервые с января

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд отличился за свою команду впервые с января, забив второй мяч в ворота «Ливерпуля».

Последний гол игрок забил 22 января этого года в матче с «Вест Хэмом» (1:0). Таким образом, в матче с «Ливерпулем» Рашфорд прервал безголевую серию, которая длилась 17 матчей. Первый мяч в ворота мерсисайдцев на счету Джейдона Санчо.

Рашфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Он дебютировал за основную команду «красных дьяволов» в феврале 2016 года. Всего за основу манкунианцев у 24-летнего Рашфорда 305 матчей, 94 забитых мяча и 58 голевых передач.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» форвард становился победителем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Лиги Европы.