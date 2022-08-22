«Ювентус» и «Сампдория» не сумели отличиться в матче 2-го тура Серии А

Сегодня, 22 августа, в матче 2-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Сампдория» принимала туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо.
Команды нанесли одинаковое количество ударов по воротам друг друга — по 10 (один в створ у «Сампдории» и четыре — у «Ювентуса»). В составе «старой синьоры» весь матч на поле провели новички команды — бразильский защитник Бремер и сербский полузащитник Филип Костич.
Главный тренер «Сампдории» — Марко Джампаоло, «Ювентуса» — Массимилиано Аллегри.
Таким образом, после двух туров у генуэзцев одно очко, у туринцев — четыре. В следующем матче «Сампдория» сыграет с «Салернитаной», а «Ювентус» — с «Ромой».
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