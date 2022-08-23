Роман Гбане: я счастлив в России. Мне нравится борщ, водку не пью
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Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
«Конечно, я знал о существовании России ещё до приезда. РПЛ — большая и сильная лига. Но до переезда в Россию я знал только то, что у вас есть зима и снег. Только это. Теперь понимаю, что зимой тут очень холодно.
Любимые русские блюда? Борщ! Но я ещё не всё попробовал. Водка? Мне не нравится, я не пью алкоголь. Я в России только ради футбола, ведь это моя работа. Я сфокусирован только на этом и ни о чём другом не думаю. Я счастлив в России. Безусловно, у меня есть футбольная мечта — играть в топ-лиге, но для начала я должен пройти этап в России.
Хотел бы ли я играть в «Зените»? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Гбане «РБ Спорт».
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