Сумасшедший гол дальним ударом в «девятку» полузащитницы «Краснодара» Органовой
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Полузащитница «Краснодара» Полина Органова вторую игру подряд забивает голы дальними ударами в женской Суперлиге. Вчера, 22 августа, 22-летняя футболистка отличилась в ворота «Чертаново» (1:2) в матче 17-го тура.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале женской Суперлиги.
Этот гол открыл счёт в матче, но не спас «Краснодар» от поражения. Краснодарская команда с 20 очками в 17 турах занимает в турнирной таблице женской Суперлиги пятое место. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с действующим лидером чемпионата петербуржским «Зенитом». Игра пройдёт 28 августа.
Отметим, что Полина Органова является воспитанницей «Чертаново». В 2020 году она перешла в «Краснодар».
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