Сумасшедший гол дальним ударом в «девятку» полузащитницы «Краснодара» Органовой

Полузащитница «Краснодара» Полина Органова вторую игру подряд забивает голы дальними ударами в женской Суперлиге. Вчера, 22 августа, 22-летняя футболистка отличилась в ворота «Чертаново» (1:2) в матче 17-го тура.

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Этот гол открыл счёт в матче, но не спас «Краснодар» от поражения. Краснодарская команда с 20 очками в 17 турах занимает в турнирной таблице женской Суперлиги пятое место. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с действующим лидером чемпионата петербуржским «Зенитом». Игра пройдёт 28 августа.

Отметим, что Полина Органова является воспитанницей «Чертаново». В 2020 году она перешла в «Краснодар».