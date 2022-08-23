Источник: Милик переходит в «Ювентус», ранее клуб отказался от Депая из «Барселоны»

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса». Туринский клуб согласовал сделку о переходе 28-летнего футболиста на правах аренды с правом выкупа за € 8 млн. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее стало известно, что «Ювентус» готов отказаться от перехода форварда «Барселоны» Мемфиса Депая, который мог перейти в команду свободным агентом. Стороны не могли договориться об условиях контракта. Милик назывался одним из альтернативных вариантов нидерландскому футболисту.

В нынешнем сезоне Милик принял участие в двух матчах французской Лиги, не отметившись результативными действиями. Соглашение между польским футболистом и «Марселем» истекает в 2025 году.

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