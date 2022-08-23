Гайич: уровень РПЛ выше, чем уровень чемпионата Сербии. В России играть сложнее

Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил чемпионаты России и Сербии. По его мнению, уровень РПЛ выше и играть в этой лиге сложнее, чем в сербской. Напомним, ранее футболист выступал в составе «Црвены Звезды». Также Гайич заявил, что борьба армейцев за чемпионство с «Зенитом» возможна.

«Где уровень чемпионата выше — в России или Сербии? Я считаю, что в РПЛ играть сложнее, тут требуется больше физической подготовки. Если говорить в общем, то чемпионат России лучше, чем сербский. Здесь любая команда может поплатиться, если потеряет концентрацию. Так что уровень чемпионата России выше.

Борьба с «Зенитом» за титул? Чемпионат только начался, всё впереди. Мы должны показывать свой лучший футбол, выигрывать игры. Нет ничего невозможного.

Упрекали ли меня фанаты «Црвены Звезды» за то, что перешёл в ЦСКА? Нет, мне никто ничего плохого не писал. Наоборот, мне пожелали удачи, поддержали моё решение. Я приехал сюда играть в футбол, развивать свою карьеру. Фанаты всё понимают, ведь это жизнь, спортивная карьера. Мне писали только положительные слова», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».