Агент Николсона опроверг информацию о переходе нападающего из «Спартака» в «Галатасарай»

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию о предстоящем переходе футболиста в «Галатасарай».



«Николсон переходит в «Галатасарай»? Это неправда. Нет ни согласия, ни обсуждения. Если клубы вдруг о чём-то и договорились, то мы удивимся, потому что ничего не знаем», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Якуп Чинар сообщил, что «Галатасарай» и «Спартак» согласовали переход Николсона.

Напомним, Николсон заключил контракт со «Спартаком» в декабре прошлого года. Ранее ямайский футболист выступал за «Бойз Таун», «Домжале» и «Шарлеруа». В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.