Наставник «Бенфики» прокомментировал победу над «Динамо» и выход в групповой этап ЛЧ

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о попадании команды в групповой этап Лиги чемпионов. В плей-офф квалификации португальцы дважды обыграли киевское «Динамо» с общим счётом 5:0.
«Я чувствую облегчение. Всегда важно успешно проходить квалификацию, и никогда это не бывает простой задачей. Все другие клубы на этой стадии тоже сильны. Конечно, доволен командой. Мы заслужили сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Мы победили, играя в хороший футбол, и очень удовлетворены этим. Что сказал футболистам в раздевалке? Что наше попадание в Лигу чемпионов очень важно, в том числе для президента, на котором лежит большая ответственность. Я рад также и за него – он много работал для достижения этой цели», – цитирует Шмидта O Jogo.
Победу 2:0 в первом матче в Польше «Бенфике» принесли голы Жилберто и Гонсалу Рамуша, а во второй встрече в Лиссабоне португальцы выиграли со счётом 3:0 – забили Николас Отаменди, Рафа Силва и Давид Нерес.
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