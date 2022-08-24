Тен Хаг требует от игроков «Манчестер Юнайтед» не жалеть себя и терпеть

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Ливерпулем» призывает футболистов повышать моральный дух и сохранять нацеленность на успех.



«Я требую, чтобы игроки ежедневно подходили к тренировочному процессу с максимальным настроем. Каждый день они должны привносить этот дух в клуб. Это должно быть образом жизни, и я надеюсь, что все футболисты это понимают. Высокая производительность и высокий уровень – эти вещи работают только если у вас есть такой дух и максимальная сосредоточенность. Когда ты не щадишь себя в работе, ты должен терпеть, чтобы в конечном итоге добиться от себя высшего уровня.



Санчо и Рашфорд? Я убеждён, что они могут быть угрозой для любого соперника, настоящим оружием в каждом матче. Когда они в деле с максимальной энергией, их очень трудно остановить. И важно, чтобы вся команда создавала правильные ситуации, проводила комбинации, защищалась и прессинговала так, как мы это отрабатываем», – цитирует главного тренера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



В третьем туре АПЛ «МЮ» одержал первую победу под руководством Эрика тен Хага, обыграв «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» со счётом 2:1. 27 августа манкунианцы сыграют на выезде с «Саутгемптоном».

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