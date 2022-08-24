Тен Хаг требует от игроков «Манчестер Юнайтед» не жалеть себя и терпеть

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Ливерпулем» призывает футболистов повышать моральный дух и сохранять нацеленность на успех.
«Я требую, чтобы игроки ежедневно подходили к тренировочному процессу с максимальным настроем. Каждый день они должны привносить этот дух в клуб. Это должно быть образом жизни, и я надеюсь, что все футболисты это понимают. Высокая производительность и высокий уровень – эти вещи работают только если у вас есть такой дух и максимальная сосредоточенность. Когда ты не щадишь себя в работе, ты должен терпеть, чтобы в конечном итоге добиться от себя высшего уровня.
Санчо и Рашфорд? Я убеждён, что они могут быть угрозой для любого соперника, настоящим оружием в каждом матче. Когда они в деле с максимальной энергией, их очень трудно остановить. И важно, чтобы вся команда создавала правильные ситуации, проводила комбинации, защищалась и прессинговала так, как мы это отрабатываем», – цитирует главного тренера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
В третьем туре АПЛ «МЮ» одержал первую победу под руководством Эрика тен Хага, обыграв «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» со счётом 2:1. 27 августа манкунианцы сыграют на выезде с «Саутгемптоном».
- 24 августа 2022
-
04:36
-
04:23
-
03:58
-
03:54
-
03:46
-
03:36
-
03:32
-
03:18
-
02:57
-
02:52
-
02:35
-
02:19
-
02:15
-
02:04
-
01:56
-
01:38
-
01:36
-
01:21
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:35
-
00:33
-
00:01
-
00:00
- 23 августа 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:43
-
23:30
-
23:30
-
23:17
-
22:46
-
22:43
-
22:25
-
22:24