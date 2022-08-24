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Романо: «МЮ» и «Челси» не проводили переговоров по Магуайру

Романо: «МЮ» и «Челси» не проводили переговоров по Магуайру
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«Манчестер «Юнайтед» и «Челси» не проводили никаких переговоров по переходу центрального защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра в стан лондонской команды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям источника, «МЮ» не собирался отпускать своего дорогостоящего футболиста, и ожидается, что в этом сезоне Магуайр будет бороться за место в основном составе команды. «Челси» также не планировал подписывать англичанина, так как их главной трансферной целью для усиления центральной защитной линии является игрок «Лестера» Уэсли Фофана.

В прошлом сезоне Гарри Магуайр провёл в английской Премьер-лиге 30 игр, в которых забил один гол. Также на счету футболиста семь жёлтых карточек и одна красная. По ходу сезона Магуайр неоднократно подвергался критике за свою игру как со стороны болельщиков, так и футбольных экспертов.

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