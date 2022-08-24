Руни — о переходе Каземиро: похоже, «Манчестер Юнайтед» просто не смог заполучить де Йонга

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о трансфере бразильского полузащитника Каземиро в английский клуб.
«Необходимо планировать на будущее. В идеале «Манчестер Юнайтед» должен подписывать игроков в возрасте от 20 до 30 лет, а Каземиро похож на Кристиана Эриксена — он был хорошим футболистом, но поможет ли он клубу двигаться вперёд? Френки де Йонг был бы лучшим вариантом.
Трансфер Каземиро, кажется, возник из ниоткуда и выглядит как экстренное подписание. Я был бы удивлён, если бы узнал, что он был приоритетной целью «МЮ» после прихода Эрика тен Хага. Похоже, что они просто не смогли организовать трансфер де Йонга и отреагировали на доступность Каземиро», — приводит слова Руни The Times.
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