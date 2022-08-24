Геркус: под конец моей работы в «Локомотиве» Мещеряков требовал победы в еврокубках

Президент «Торпедо» Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора «Локомотива», рассказал о требованиях председателя совета директоров железнодорожников Анатолия Мещерякова к результатам команды.



«Скажем так: стратегия развития «Локомотива» подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались. Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках. Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были. Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране. Работать в таких условиях стало тяжело», — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».



Напомним, Геркус покинул «Локомотив» в 2018 году. В июле текущего года Геркус занял пост директора «Торпедо» по стратегическому развитию, а в августе занял пост президента клуба.

Новость по теме Цорн назвал позиции, которые нужно усилить «Локомотиву»