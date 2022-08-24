Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Ньюкасл» подписал нападающего «Реала Сосьедада» Исака за € 70 млн

Источник: «Ньюкасл» подписал нападающего «Реала Сосьедада» Исака за € 70 млн
Комментарии

«Ньюкасл» подписал шведского нападающего «Реала Сосьедада» Алексендера Исака. Как сообщает испанское издание El Diario Vasco, сумма трансфера составит около € 70 млн + € 5 млн в виде бонусов.

По сведениям инсайдеров, эта продажа станет самой дорогой в истории «Реала Сосьедада». Ранее «Ньюкасл» всё лето следил за шведским нападающим и теперь сделал официальное предложение, которое испанский клуб принял.

22-летний Исак выступал за испанскую команду с 2019 года. В прошлом сезоне испанской Примеры Алексендер Исак провёл 32 матча, в которых забил шесть голов (в том числе два с пенальти), а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
«Манчестер Сити» вырвал ничью у «Ньюкасла», проигрывая по ходу встречи 1:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022