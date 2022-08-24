Источник: «Ньюкасл» подписал нападающего «Реала Сосьедада» Исака за € 70 млн

«Ньюкасл» подписал шведского нападающего «Реала Сосьедада» Алексендера Исака. Как сообщает испанское издание El Diario Vasco, сумма трансфера составит около € 70 млн + € 5 млн в виде бонусов.



По сведениям инсайдеров, эта продажа станет самой дорогой в истории «Реала Сосьедада». Ранее «Ньюкасл» всё лето следил за шведским нападающим и теперь сделал официальное предложение, которое испанский клуб принял.



22-летний Исак выступал за испанскую команду с 2019 года. В прошлом сезоне испанской Примеры Алексендер Исак провёл 32 матча, в которых забил шесть голов (в том числе два с пенальти), а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.

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