Источник: «Ньюкасл» подписал нападающего «Реала Сосьедада» Исака за € 70 млн
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«Ньюкасл» подписал шведского нападающего «Реала Сосьедада» Алексендера Исака. Как сообщает испанское издание El Diario Vasco, сумма трансфера составит около € 70 млн + € 5 млн в виде бонусов.
По сведениям инсайдеров, эта продажа станет самой дорогой в истории «Реала Сосьедада». Ранее «Ньюкасл» всё лето следил за шведским нападающим и теперь сделал официальное предложение, которое испанский клуб принял.
22-летний Исак выступал за испанскую команду с 2019 года. В прошлом сезоне испанской Примеры Алексендер Исак провёл 32 матча, в которых забил шесть голов (в том числе два с пенальти), а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.
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