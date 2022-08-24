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«Вест Хэм» предложил € 40 млн за хавбека «Лиона» Лукаса Пакету

«Вест Хэм» предложил € 40 млн за хавбека «Лиона» Лукаса Пакету
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Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает The Athletic.

По информации источника, в услугах 24-летнего бразильского футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Лондонский клуб сделал предложение о трансфере Пакеты в размере £ 33,7 млн (€ 40 млн). Стороны пока не достигли соглашения.

Напомним, Пакета выступает за «Лион» с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Фламенго» и «Милана». В нынешнем сезоне Пакета принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Пакета вызывается в национальную команду Бразилии.

«Вест Хэм» в трёх матчах не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

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