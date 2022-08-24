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ЭСК: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зоркого» в матче с «Амкалом»

ЭСК: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зоркого» в матче с «Амкалом»
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Арбитр матча 1/256 финала Кубка России между «Амкалом» и «Зорким» Даниил Шеметов ошибочно не назначил пенальти в ворота красногорского клуба на 80-й минуте. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игрок «Зоркого» Дмитрий Бобков нарушал правила игры против игрока «Амкала» Алексея Гасилина в единоборстве с ним за мяч. Бобков, поднимаясь с газона, сделал движение головой и телом в направлении нападающего, двигающегося к мячу, совершив задержку соперника телом.

На 23-й минуте матча игрок красногорцев Сергей Поповицкий после паса Султана Шаулухова открыл счёт в игре. На 58-й минуте Алексей Гасилин восстановил равенство на табло.

В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют медийные команды — «Амкал» и 2DROTS.

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