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Червиченко — о новом руководителе «Спартака»: неважно, чья корова, — важно, чьё молоко

Червиченко — о новом руководителе «Спартака»: неважно, чья корова, — важно, чьё молоко
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с уходом Леонида Федуна и ожидаемым назначением нового руководителя для красно-белых.

«Мне вообще всё равно. Вопрос не в том, кто будет. Говорят: неважно, чья корова, — важно, чьё молоко. Какая разница, кого поставят? Главное — кто будет вопросы решать и будет главным в принятии решений», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего Федун покинул пост президента команды. За время его руководства красно-белые по разу выиграли чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России; клуб переехал на новый стадион «Открытие Банк Арена».

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