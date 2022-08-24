Бальде Кейта может перейти в «Спартак»

27-летний сенегальский нападающий Бальде Кейта может перейти в московский «Спартак» на правах свободного агента, сообщает российский журналист Иван Карпов.

Однако, по данным источника, ни агент игрока Федерико Пасторелло, ни «Спартак» не смогли подтвердить эту информацию.

Зарплата Кейта в московском клубе может составить € 1,5 млн. В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

За сборную Сенегала Кейта выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.