Кавазашвили: «Спартаку» нужны руководители, как Абрамович. Не должны быть жадными

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход из московского клуба президента Леонида Федуна.
«Я абсолютно никакого отношения к комплектованию руководящего состава клуба не имею. Я не член высшего состава «Лукойла». Они разберутся. Говорят, что может прийти Хачатурянц или кто-то из руководителей «Лукойла». Кто бы ни был, главное, чтобы новый руководитель не допустил кадровую ошибку, как допускал Леонид Арнольдович, — чехарда с тренерами, скандалы на уровне судейства, выражение недовольства через супругу. Сколько было скандалов?
Будем мечтать, чтобы пришли такие руководители, как Абрамович. Он снабжает деньгами и подбирает для клуба прекрасных менеджеров, которые работают на развитие клуба. Если ты являешься владельцем такого клуба, как «Спартак», — ты не должен быть жадным. Есть поговорка — бизнесмен не должен быть жадным», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 августа 2022
-
22:59
-
22:57
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:51
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:08
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
19:59
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:25
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:04
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:40
-
17:36
-
17:24