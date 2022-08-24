Кавазашвили: «Спартаку» нужны руководители, как Абрамович. Не должны быть жадными

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход из московского клуба президента Леонида Федуна.

«Я абсолютно никакого отношения к комплектованию руководящего состава клуба не имею. Я не член высшего состава «Лукойла». Они разберутся. Говорят, что может прийти Хачатурянц или кто-то из руководителей «Лукойла». Кто бы ни был, главное, чтобы новый руководитель не допустил кадровую ошибку, как допускал Леонид Арнольдович, — чехарда с тренерами, скандалы на уровне судейства, выражение недовольства через супругу. Сколько было скандалов?



Будем мечтать, чтобы пришли такие руководители, как Абрамович. Он снабжает деньгами и подбирает для клуба прекрасных менеджеров, которые работают на развитие клуба. Если ты являешься владельцем такого клуба, как «Спартак», — ты не должен быть жадным. Есть поговорка — бизнесмен не должен быть жадным», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.