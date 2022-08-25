Алли перейдёт в «Бешикташ» в течение суток, если клубы договорятся о сумме сделки

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может стать игроком «Бешикташа» в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, сегодня хавбек вылетит в Стамбул, чтобы завершить переход в турецкую команду. Речь идёт об аренде. В условия сделки будет включена опция выкупа, однако клубы пока не согласовали сумму. Если стороны договорятся, игрок пройдёт медосмотр и присоединится к команде в течение 24 часов.

Напомним, Алли стал игроком «Эвертона» в феврале текущего года. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее Деле играл за «Тоттенхэм Хотспур». С 2015 по 2019 год Алли вызывался в национальную команду Англии.

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