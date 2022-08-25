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Матч чемпионата Украины во Львове трижды прерывался из-за воздушной тревоги

Матч чемпионата Украины во Львове трижды прерывался из-за воздушной тревоги
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24 августа состоялся очередной матч стартового тура украинской Премьер-лиги. Во Львове местный клуб «Рух» принимал «Металлист», представляющий Харьков.

Арбитр трижды прерывал игру из-за воздушной тревоги. Первая остановка случилась незадолго до перерыва – на 44-й минуте, при счёте 1:1. Команды отправились в убежище, где провели порядка часа. Затем они вернулись на поле стадиона «Украина» и доиграли первый тайм.

Второй тайм прервался уже на 52-й минуте снова из-за воздушной тревоги во Львове. В бомбоубежище футболисты «Руха», «Металлиста» и арбитры провели ещё 70 минут. А третья пауза случилась на 78-й минуте.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Металлиста». Гости повели после гола Евгения Подлепенца на 37-й минуте, но на 41-й минуте нападающий львовян Юрий Климчук восстановил равенство. Решающий мяч в составе «Металлиста» на 66-й минуте забил Максим Прядун.

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