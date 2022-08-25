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Гендиректор «Факела»: никто не будет кошмарить фанатов «Спартака» в атрибутике

Гендиректор «Факела»: никто не будет кошмарить фанатов «Спартака» в атрибутике
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал запрет посещения матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт в Воронеже, с символикой московского клуба.

«Мы начали продавать билеты только на северную трибуну за воротами нашим болельщикам, так как «Спартак» отказался от своей квоты. Эта квота отошла нашим болельщикам, потому что все остальные трибуны у нас выкуплены абонементами. Ситуация простая. Но даже если в субботу на северную трибуну придут люди с символикой «Спартака», их кошмарить никто не будет», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 по мск. Воронежцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи заняли вторую строчку.

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