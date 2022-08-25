Гендиректор «Факела» объяснил запрет проноса атрибутики «Спартака» регламентом РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему клуб выступил с заявлением о запрете прохода на стадион в Воронеже с атрибутикой «Спартака».

«Всё это происходит из-за регламента. Согласно нему все атрибуты поддержки гостевой команды разрешены только на секторе гостей», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 по мск. Воронежцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи заняли вторую строчку. В активе команды Олега Василенко четыре очка, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 очков.

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