Медийную команду «Амкал» оштрафовали по итогам матча Кубка России с «Зорким»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал медийную команду «Амкал» на 10 тысяч рублей после матча 1/256 финала Кубка России с «Зорким». Игра завершилась победой «Амкала» в серии послематчевых пенальти.
«На 93-й минуте Василий Маврин направился к сектору активной поддержки «Зоркого» и вступил в перепалку с болельщиками. Мы запросили рапорт, и нам прислали к нему дополнение, в нём указано, что ненормативной лексики и провокации со стороны Маврина не было.
В соответствии со 101-й статьёй, а именно за несоблюдение безопасности на стадионе, футбольный клуб «Амкал» оштрафован на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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