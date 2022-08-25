Баженов: не поверил, что «Факел» запретил символику «Спартака». Подумал — идиотизм года

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новость о запрете символики московского клуба на матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.
«Формулировку они уже скорректировали. Хорошо, что сразу извинились. Когда услышал эту новость, то подумал сразу, что это идиотизм года. Дискриминация по всем признакам. Я не поверил, потому что «Факел» хорошо зарекомендовал себя. Подумал, что, может, из контекста вырванная фраза. Но опять они признались, что ошиблись с формулировкой, принесли свои извинения. У любых людей и клубов бывают ошибки. Конфликт исчерпан. Все болельщики придут на стадион с теми цветами шарфов, с какими они захотят. Хоть с шарфом «Барселоны», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 августа 2022
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