Ткаченко отреагировал на информацию о его назначении в «Спартак»
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Российский спортивный агент Герман Ткаченко отреагировал на информацию о его назначении в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что Ткаченко может занять пост спортивного директора в московском клубе.
«Спасибо Косте Геничу за такую прекрасную новость, мне многие стали звонить. Конечно, для любого человека из русского футбола работать в «Спартаке» – большая честь, но планов таких у меня не было, нет и в ближайшие пару лет точно не будет», – цитирует Ткаченко Metaratings.ru.
Напомним, недавно «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака». В нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые набрали 13 очков в шести матчах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.
Перформанс фанатов «Спартака» перед матчем с «Динамо»:
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