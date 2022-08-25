Нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс признана лучшей футболисткой по версии УЕФА
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Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Также на этом мероприятии вручают награды по итогам прошлого сезона.
Лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА признана нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс. Ранее она выбыла перед стартом чемпионата Европы среди женщин из-за разрыва крестообразных связок.
Напомним, Путельяс становилась обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также ESPN признал 28-летнюю полузащитницу «Барселоны» лучшей футболисткой мира 2022 года. Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. Ранее футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте».
Фанаты ярко встретили футболисток московского «Динамо»
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