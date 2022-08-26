Глава РПЛ: меня подбивают на пиратские трансляции АПЛ, но я принципиально держусь
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением о показе матчей чемпионата страны по футболу.
«Мне нравится показ РПЛ, а что-то должно смущать? Некоторые моменты можно не встретить в АПЛ? Интересно, как вы смотрите АПЛ. Меня подбивают на пиратские трансляции, но я принципиально держусь.
А что касается показа РПЛ, то я не буду говорить, будто мы показываем лучше. Точно есть куда улучшать. Я не большой специалист в ТВ-продакшене, но мне кажется, что мы на неплохом уровне», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым корреспондентам «Чемпионата» можно прочитать здесь:
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