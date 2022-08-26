Колыванов рассказал, к чему должен быть готов Захарян при переходе в «Челси»

Российский тренер и бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о возможном уходе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в «Челси».

«Верю ли я в то, что Захарян может перейти в «Челси»? В футболе возможно всё. Раз интерес есть, а агент подтвердил, то в это можно поверить. Английский чемпионат — топовый, а «Челси» — один из лучших клубов Европы, который создал Роман Абрамович. Дай бог, чтобы переход получился и у Арсена всё получилось. Да, будет непросто: может быть давление со стороны болельщиков, тренеров, надо быть всё время в хорошей физической и психологической форме. У Захаряна есть все шансы, чтобы вырасти в прекрасного футболиста.



Можно ли назвать это предложением, от которого нельзя отказаться? У него вся карьера впереди, и понятно, что влиться в коллектив и в основу будет не так просто. Но нужно понимать, что, когда тебя приглашают в такой большой клуб, нужно будет с особой ответственностью выходить на поле», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чествование Арсена Захаряна на премии «Первая пятёрка», декабрь 2021. Видеоролик: