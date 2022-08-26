Главный тренер «Локомотива» высказался об игре «Оренбурга» перед очным матчем

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«В команде сейчас хорошее настроение. Понимаем, что матч будет непростой: «Оренбург» — хорошая команда, которая сильна в контратаках, неплохо играет без мяча. Мы будем пытаться взломать их оборону. Надеюсь, что к игре все подойдут в здравии и с хорошим настроением», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится в воскресенье, 28 августа. Команды Циннбауэра и Марцела Лички после шести матчей имеют одинаковое количество очков (6), но железнодорожники расположились на 11-й строчке за счёт лучшей разницы дополнительный показателей.

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