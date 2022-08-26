Роман Абрамович не имеет отношения к возможному переходу Арсена Захаряна в «Челси»

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не связан с возможным переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в английский клуб. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«Абрамович не имеет отношения к возможному переходу Арсена Захаряна в «Челси», — сказал один из источников «Чемпионата».
Второй источник подтвердил информацию о неучастии Абрамовича, но при этом добавил, что «Челси» следил за Захаряном с лета 2021 года: клуб даже отправлял скаутов в Россию».
Ранее появилась информация, что лондонский клуб отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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