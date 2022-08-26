Головин оценил группу «Монако» в ЛЕ, в которой сыграет с «Ференцварошем» Черчесова

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023. Французский клуб встретится с «Ференцварошем», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

«Отличная ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Примечательно, что в этот квартет попали сразу три представителя России — сам Александр Головин, а также тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов и футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев.