Головин оценил группу «Монако» в ЛЕ, в которой сыграет с «Ференцварошем» Черчесова

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023. Французский клуб встретится с «Ференцварошем», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
«Отличная ровная группа. Будет очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Примечательно, что в этот квартет попали сразу три представителя России — сам Александр Головин, а также тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов и футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев.
- 26 августа 2022
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