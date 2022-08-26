«Ньюкасл» объявил о трансфере Александера Исака

«Ньюкасл» подписал шведского нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака, о чём объявил на своём официальном сайте. Сумма сделки не раскрывается, но ранее СМИ писали, что «сороки» заплатят за 22-летнего шведа € 70 млн.
«Я рад, что мы сделали это. Это было важное и ответственное решение для меня, которым я доволен. Это клуб с большой историей и потрясающими болельщиками, за него хотел бы играть каждый. Я верю в проект этого клуба», — приводит слова Исака пресс-служба «Ньюкасла».
22-летний Исак выступал за испанскую команду с 2019 года. В прошлом сезоне испанской Примеры Александер Исак провёл 32 матча, в которых забил шесть голов (в том числе два с пенальти), а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.
- 26 августа 2022
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