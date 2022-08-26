«Лацио» обыграл «Интер» и поднялся на 1-е место в Серии А

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 40-й минуте открыл Фелипе Андерсон после паса Сергея Милинковича-Савича. Серб исполнил навес слева в штрафную, закрутив мяч точно на голову Андерсону, который легко оторвался от защитника и в прыжке послал мяч в сетку мимо Самира Хандановича.
В начале второго тайма Лаутаро Мартинес восстановил равенство на табло. После навеса в штрафную Дензел Дюмфрис сделал скидку на Мартинеса, и Лаутаро, открывшийся на грани офсайда, чуть коснулся мяча ногой, немного изменив его траекторию и переправил в ворота римлян. После мяча аргентинца хозяева дважды забили — отличились Луис Альберто и Педро Родригес.
Благодаря этой победе команда из Рима поднялась на первое место в чемпионате. У подопечных Маурицио Сарри 7 очков.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
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